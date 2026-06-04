Foto di Dario De Luca

Uomo trovato morto in strada a Palermo, indagini in corso

04/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo è stato trovato morto questo pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile a Palermo, all’altezza del parcheggio dove c’è il capolinea degli autobus dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo. Stanno intervenendo i carabinieri e i soccorritori del 118. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino straniero. Accanto diverse chiazze di sangue. Secondo i testimoni stava camminando e mangiando della frutta. Non è chiaro se sia stato aggredito o colto da malore. L’area è stata transennata e si attende l’arrivo del medico legale.

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