Uomo trovato morto in strada a Palermo, indagini in corso

Foto di Dario De Luca

Un uomo è stato trovato morto questo pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile a Palermo, all’altezza del parcheggio dove c’è il capolinea degli autobus dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo. Stanno intervenendo i carabinieri e i soccorritori del 118. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino straniero. Accanto diverse chiazze di sangue. Secondo i testimoni stava camminando e mangiando della frutta. Non è chiaro se sia stato aggredito o colto da malore. L’area è stata transennata e si attende l’arrivo del medico legale.