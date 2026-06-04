Catania, rissa con sparatoria in via Belfiore, indaga la polizia

Una rissa e poi almeno l’esplosione di un colpo. Questo quanto accaduto la notte scorsa nel quartiere San Cristoforo, a Catania, tra le via Barcellona e Belfiore. Sul posto, allertati al numero unico di emergenza, sono intervenuti gli agenti delle Volanti.

Rissa con sparatoria: recuperato un bossolo

Secondo le prima informazioni prima dell’esplosione del colpo si sarebbe verificata una rissa tra alcune persone non ancora identificate. A terra, all’altezza del civico 252 di via Belfiore, gli agenti hanno recuperato un bossolo calibro 7,62×39, forse sparato da una mitraglietta. Gli agenti hanno perlustrato anche le arterie vicine e sul posto è intervenuta anche la Scientifica.