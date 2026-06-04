Auto su giovani a Taormina: fermati due messinesi per tentato omicidio

04/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati identificati e fermati nella notte i responsabili del folle investimento avvenuto fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. I due giovani messinesi, di 24 e 25 anni, sono adesso accusati di tentato omicidio. La lite sarebbe scoppiata all’esterno del locale per futili motivi. Adesso a decidere sul fermo sarà il gip del tribunale di Messina.

Il sindaco Cateno De Luca ha chiesto un intervento immediato dal governo centrale per rafforzare le misure di sicurezza e ha chiesto, altresì, l’istituzione di un tavolo tecnico con tutti i sindaci d’Italia per individuare nuovi strumenti di prevenzione e controllo. Tra le proposte vi è l’estensione degli obblighi di vigilanza, per i gestori dei locali, anche all’esterno delle attività commerciali.

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