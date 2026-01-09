Furto con spaccata in una gioielleria a Enna, rubati preziosi

Foto generata con IA

Hanno usato un gru per sfondare la vetrina di una gioielleria in pieno centro storico a Enna e trascinare via la cassaforte. Il furto è avvenuto durante la notte. I ladri hanno saccheggiato tutti i preziosi prima di fuggire via. Indagano i carabinieri che stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.