Tentata spaccata in gioielleria, arrestato un malvivente a Palermo

Foto di Jean-Louis Ravoux

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, hanno arrestato un 37enne palermitano che ha tentato un furto con spaccata nella gioielleria Sutera di via Enrico Parisi, in centro a Palermo. L’uomo avrebbe tentato il colpo insieme a un complice, cercando di spaccare la vetrina col lancio di una pietra. L’arrestato non appena ha visto i militari ha cercato di fuggire. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto dell’uomo, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo e identificare il complice.