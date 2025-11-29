Foto di Jean-Louis Ravoux

Tentata spaccata in gioielleria, arrestato un malvivente a Palermo

29/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, hanno arrestato un 37enne palermitano che ha tentato un furto con spaccata nella gioielleria Sutera di via Enrico Parisi, in centro a Palermo. L’uomo avrebbe tentato il colpo insieme a un complice, cercando di spaccare la vetrina col lancio di una pietra. L’arrestato non appena ha visto i militari ha cercato di fuggire. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto dell’uomo, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo e identificare il complice. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze