Un tentato furto di lusso, con profumi dal valore di almeno 1300 euro, in via Etnea, a Catania. È quello che hanno provato a mettere a segno due ragazzi di origine tunisina, di 20 e 21 anni, rimuovendo l’antitaccheggio dalle boccette di alcuni noti marchi e infilandole nel proprio zaino. Per poi dirigersi verso l’uscita, mescolandosi tra la folla. A bloccarli, subito dopo le casse, sono stati gli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto loro di aprire le borse, scoprendo la merce. E chiedendo di riconsegnarla o pagarla. In risposta, i due giovani si sarebbero avventati sugli addetti con calci e pugni. Richiedendo l’intervento della polizia, che ha identificato i due ventenni e constatato la presenza, nello zaino, di otto profumi dal valore di oltre 1300 euro. Oltre a raccogliere la denuncia dell’attività. I due sono stati arrestati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale: uno, con precedenti specifici, si trova adesso in carcere, mentre l’altro è nelle camere di sicurezza della questura etnea, in attesa del giudizio per direttissima.