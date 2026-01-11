Tentato furto di lusso a Catania: provano a rubare otto profumi da oltre 1300 euro

11/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un tentato furto di lusso, con profumi dal valore di almeno 1300 euro, in via Etnea, a Catania. È quello che hanno provato a mettere a segno due ragazzi di origine tunisina, di 20 e 21 anni, rimuovendo l’antitaccheggio dalle boccette di alcuni noti marchi e infilandole nel proprio zaino. Per poi dirigersi verso l’uscita, mescolandosi tra la folla. A bloccarli, subito dopo le casse, sono stati gli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto loro di aprire le borse, scoprendo la merce. E chiedendo di riconsegnarla o pagarla. In risposta, i due giovani si sarebbero avventati sugli addetti con calci e pugni. Richiedendo l’intervento della polizia, che ha identificato i due ventenni e constatato la presenza, nello zaino, di otto profumi dal valore di oltre 1300 euro. Oltre a raccogliere la denuncia dell’attività. I due sono stati arrestati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale: uno, con precedenti specifici, si trova adesso in carcere, mentre l’altro è nelle camere di sicurezza della questura etnea, in attesa del giudizio per direttissima.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Morto Giuseppe Maria Andreozzi, genero di Pippo Fava
Leggi la notizia

Un tentato furto di lusso, con profumi dal valore di almeno 1300 euro, in via Etnea, a Catania. È quello che hanno provato a mettere a segno due ragazzi di origine tunisina, di 20 e 21 anni, rimuovendo l’antitaccheggio dalle boccette di alcuni noti marchi e infilandole nel proprio zaino. Per poi dirigersi verso l’uscita, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze