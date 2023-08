Via Etnea, cercare di rubare un costume e uno zaino. Bloccato un 23enne

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un ragazzo di 23 anni, perché responsabile di furto aggravato. Il giovane aveva ben pensato di procurarsi l’occorrente per andare al mare, quindi, giunto in un noto negozio multipiano del centro cittadino si era recato nel reparto uomo, provando alcuni costumi da bagno. Dopo aver scelto un indumento, il ragazzo ha preso di mira alcuni zaini mare in esposizione e, dopo averne preso uno, ha asportato l’antitaccheggio e lo ha usato per nascondere il costume da bagno appena provato.

Dopo aver selezionato la merce, del valore di 117 euro, ha tentato di uscire dal negozio senza pagare, ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza che ne avevano seguito i movimenti dalle telecamere di videosorveglianza, e avevano, nel frattempo, allertato i carabinieri. La gazzella ha provveduto a recuperare i beni rubati e restituirli al responsabile dell’attività commerciale, mentre il giovane affronterà un processo per il reato commesso.