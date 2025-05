Ruba otto condizionatori da una sede dell’università di Catania. Un 52enne è stato arrestato

Un uomo di 52 anni si è introdotto nella sede di via Androne dell’università di Catania approfittando di una finestra aperta e ha rubato diversi condizionatori d’aria. È stato visto da un cittadino mentre caricava la refurtiva sulla propria auto e si allontanava rapidamente. Il passante ha subito chiamato il numero unico per le emergenze. La sala operativa della questura ha inviato una pattuglia sul posto e gli agenti hanno intercettato l’auto del malvivente in via Plebiscito. Nel bagagliaio sono stati trovati otto condizionatori e strumenti da scasso. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. Decisiva è stata la collaborazione del cittadino.