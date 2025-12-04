Furto al circo di Misterbianco, in provincia di Catania. Verso le tre di notte, i carabinieri impegnati in un servizio per il controllo delle aree industriali e commerciali del territorio, hanno individuato e arrestato due uomini.

Gli arrestati per il furto al circo di Misterbianco

I carabinieri, nello specifico, hanno arrestato un 43enne residente nel Siracusano e un 31enne residente nel Catanese. Entrambi sono stati colti in flagranza di reato mentre stavano sottraendo carburante da un autocarro utilizzato da un circo. L’equipaggio dell’arma, transitando in contrada Cubba Marletta a Misterbianco (in provincia di Catania), ha notato la presenza sospetta dei due uomini nei pressi di un autocarro utilizzato da un circo itinerante e parcheggiato regolarmente all’interno di un’area privata. I due, che stavano armeggiando proprio in corrispondenza del serbatoio, alla vista dei militari hanno tentato rapidamente di allontanarsi e scappare. Proprio questo loro atteggiamento ha spinto i carabinieri a intervenire, bloccandoli poco dopo.

Il sopralluogo

Durante le verifiche sono state trovate numerose taniche di plastica da 15 a 25 litri, già piene di gasolio. Inoltre, i militari hanno rinvenuto altri contenitori vuoti, tubi in gomma, cannule dosatrici e altri strumenti utili al travaso del carburante. Parte del gasolio, inoltre, era già sversato a terra. Segno dell’effrazione del tappo del serbatoio dell’autocarro. Un sopralluogo più approfondito ha permesso di accertare che nel bagagliaio del veicolo utilizzato dai due arrestati erano presenti altre taniche, pronte a essere riempite.

Complessivamente, grazie all’intervento dei Carabinieri, sono stati recuperati circa 220 litri di carburante, immediatamente riconsegnati al legittimo proprietario, dipendente del circo, che ha poi formalizzato una querela. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’atto.