Noto: ruba 40 bottiglie di vino e si nasconde in una doccia, ma la polizia lo scopre e lo arresta

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia di Noto (in provincia di Siracusa) per tentato furto aggravato. Il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dagli agenti entrando in uno stabilimento balneare in viale Lido. Qui ha messo in un borsone 40 bottiglie di vino per rubarle.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha tentato di nascondersi in una doccia ma è stato trovato e arrestato. Disposti gli arresti domiciliari.