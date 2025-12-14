La polizia ha indagato in stato di libertà due uomini di Palermo per furto aggravato in concorso su più auto. Si tratta di un 23enne e di un 30enne. Tutto è iniziato da una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino che ha notato qualcosa di strano lungo una strada del capoluogo.

La chiamata al numero unico per le emergenze

È questo il bilancio degli intensificati servizi di presidio e controllo del territorio, che già da diverse settimane coinvolgono l’area cittadina di viale Campania. Un’area della movida palermitana che rientra nel piano cosiddetto Alto impatto. L’intervento da parte delle forze dell’ordine ha intercettato e bloccato i presunti responsabili dei furti. Nel dettaglio: all’alba di domenica scorsa, due equipaggi della polizia sono intervenuti in via Sardegna. Da lì, infatti, proveniva la chiamata di un utente al numero unico di emergenza (112). Una segnalazione in merito a un furto in atto su auto da parte di due uomini che erano arrivati a bordo di uno scooter.

I sopralluoghi della polizia

I poliziotti hanno raggiunto il luogo segnalato. Una volta arrivati sul posto, hanno scorto due persone: la prima nascosta dietro un’auto in sosta; la seconda, vicino a uno scooter. Entrambi corrispondenti alle descrizioni ricevute dalla centrale operativa. Uno dei due, prima di essere raggiunto e fermato, ha lanciato un oggetto sotto una vettura in sosta. Recuperato dagli agenti, è stato accertato che si trattava di un cacciavite. Le perquisizioni effettuate sui due uomini hanno dato esito negativo. Quella effettuata sullo scooter nella disponibilità di uno loro, invece ha dato modo di rinvenire oggetti trafugati da alcune auto in sosta lungo la strada.

Due indagati per furto nelle auto a Palermo

In particolare sono stati trovati: uno stereo, degli occhiali, una torcia e due candelette d’accensione, probabilmente utilizzate per infrangere i vetri. Il sopralluogo sulle auto ha consentito ai poliziotti di appurare che quattro erano state danneggiate. Una quinta, invece, è risultata oggetto di furto. Sia gli oggetti che la vettura risultata rubata sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I due uomini di Palermo sono stati indagati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Uno di loro aveva già in atto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.