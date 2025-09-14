Operazione Alto impatto: controlli a Palermo e Cefalù, identificate quasi 300 persone

Proseguono i controlli del piano Alto impatto, messi in campo da polizia di Stato, cCarabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Sul litorale cefaludese, in particolare lungo il lungomare Giardina, sono state identificate 128 persone (30 con precedenti), controllati 66 veicoli, elevata una sanzione al codice della strada e sottoposta una persona al test con etilometro. Quattro i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi controllati dai militari.

Parallelamente, nel centro storico di Palermo, le forze dell’ordine hanno presidiato le principali aree della movida: Vucciria, corso Vittorio Emanuele, piazza San Domenico, via Roma, via Maccheronai, piazza Rivoluzione e le vie limitrofe. Obiettivo: contrastare l’abusivismo commerciale e garantire un equilibrio tra attività economiche e diritto al divertimento dei cittadini.Nel capoluogo sono state identificate 150 persone (48 con precedenti), controllati 25 veicoli ed elevate 2 contravvenzioni al codice della strada. Le attività di controllo, sottolineano le autorità, proseguiranno anche nelle prossime settimane.