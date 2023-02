Ruba auto usando una centralina. Pregiudicato 36enne Individuato dopo la denuncia delle vittime

Forzato lo sportello delle auto, usando una centralina codificata, sarebbe riuscito a metterle in moto e portarle via. Un modus operandi già consolidato quello del pregiudicato di 36 anni che è stato arrestato dai carabinieri a Siracusa per il furto di due macchine parcheggiate per strada. I militari hanno raccolto le denunce delle vittime e hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Così è stata ricostruita la tecnica di furto utilizzata dal 36enne che è stato denunciato. Le auto sono state ritrovate e restituite ai proprietari.