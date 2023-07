Blitz Adrano, otto i responsabili. Indagini scattate dopo il furto a negozio di vestiti

Arrivano aggiornamenti in merito al blitz della polizia di Adrano riguardante una serie di furti con spaccata. Otto gli arrestati per aver compiuto sei assalti e sei furti ai contenitori di monete dei distributori di alimenti e bevande: tre nell’istituto scolastico Canonico Bascetta, due nell’istituto scolastico Sant’Antonio e uno nei locali dell’ex pretura adranita. In carcere Carmelo Emanuele Di Mauro, Alessandro Fiorenza, Carmelo Flora, Andrea Leocata, Alfio Petronio, Manuel Sciuto e Gaetano Tiziano, mentre agli arresti domiciliari Leonardo Milazzo. Uno degli arrestati sarebbe anche accusato di spaccio di cocaina e marijuana. Gli otto uomini- tutti appartenenti alla stessa banda – hanno commesso i reati dall’1 marzo al 6 aprile di quest’anno.

Le indagini sono scattate in seguito al furto avvenuto lo scorso 20 gennaio a un negozio di abbigliamento per bambini nel centro di Adrano che non è contestato nel provvedimento, che tratta invece di altri cinque episodi e uno tentato ma ma non messo a segno. Nell’ordinanza rientrano il furto dell’1 marzo a una profumeria di Bronte e a uno studio fotografico di Adrano, quello del 31 marzo a un negozio di Pedara, quello della notte del 4 aprile a un esercizio di ristorazione ambulante di piazza Sant’Agostino ad Adrano, quello della notte del 5 aprile ai danni di un negozio di telefonia in via Garibaldi sempre ad Adrano, e il tentato furto la notte del 6 aprile in una rivendita di telefonini a Scordia (sempre nel Catanese).