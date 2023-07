polizia

Adrano, scatta il blitz dopo una lunga serie di furti con spaccata

Operazione della polizia del commissariato di Adrano, nel Catanese. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, il blitz riguarderebbe la disarticolazione di una banda di malviventi specializzata nei furti con spaccata. Sette persone sarebbero finite in carcere, una agli arresti domiciliari. Inoltre, ci sarebbero anche due indagati in stato di libertà. Negli ultimi mesi, tutto il comprensorio è stato interessato da questa tipologia di assalti. A gennaio, proprio nella cittadina della provincia di Catania, era stato coinvolto un negozio specializzato nella vendita di abbigliamento per bambini di corso Garibaldi. In azione entrarono quattro soggetti riuscendo a portare via un bottino del valore di circa 20mila euro. Ad aprile, invece, i ladri avevano preso di mira un negozio di telefonia in piazza Umberto. Gli assalti di questo tipo hanno riguardato anche l’area del comune di Bronte: in più occasioni è stato assaltato il negozio di telefonia Euronics di via Palermo.