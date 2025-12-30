Foto di carabinieri

Fuochi illegali a Biancavilla: padre e figlio denunciati dai carabinieri

30/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un blitz dei carabinieri della stazione di Biancavilla ha portato alla luce un vero e proprio deposito di materiale esplodente illegale all’interno di un’attività commerciale a conduzione familiare. I militari hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, rispettivamente titolare e gestore del negozio, ritenuti responsabili, allo stato degli indizi, di detenzione illecita di materiale esplodente in concorso e senza le previste licenze di pubblica sicurezza. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a prevenire la vendita di fuochi d’artificio e petardi di elevata potenza senza autorizzazioni.

Sequestrati oltre 120 chili di materiale pirotecnico

Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 34 batterie pirotecniche di categoria F2 e numerosi petardi privi di tracciabilità, per un peso complessivo di oltre 122 chilogrammi. Parte del materiale era esposta sugli scaffali del negozio, mentre il resto era nascosto nel soppalco del magazzino, in una zona umida vicino ai servizi igienici, aumentando il rischio di incidenti. Tutto il materiale sequestrato verrà distrutto secondo le procedure di sicurezza previste, scongiurando potenziali pericoli per la comunità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
Leggi la notizia

Un blitz dei carabinieri della stazione di Biancavilla ha portato alla luce un vero e proprio deposito di materiale esplodente illegale all’interno di un’attività commerciale a conduzione familiare. I militari hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, rispettivamente titolare e gestore del negozio, ritenuti responsabili, allo stato degli indizi, di detenzione […]

Oroscopo 2026 Scorpione: un anno benedetto dall’ascesa
Leggi la notizia

Un blitz dei carabinieri della stazione di Biancavilla ha portato alla luce un vero e proprio deposito di materiale esplodente illegale all’interno di un’attività commerciale a conduzione familiare. I militari hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, rispettivamente titolare e gestore del negozio, ritenuti responsabili, allo stato degli indizi, di detenzione […]

Oroscopo 2026 Pesci: tra i più amati dell’anno, sarà pura magia
Leggi la notizia

Un blitz dei carabinieri della stazione di Biancavilla ha portato alla luce un vero e proprio deposito di materiale esplodente illegale all’interno di un’attività commerciale a conduzione familiare. I militari hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, rispettivamente titolare e gestore del negozio, ritenuti responsabili, allo stato degli indizi, di detenzione […]

In Sicilia si perde più di metà dell’acqua: la fotografia per provincia, tra fango e ritardi
Leggi la notizia

Un blitz dei carabinieri della stazione di Biancavilla ha portato alla luce un vero e proprio deposito di materiale esplodente illegale all’interno di un’attività commerciale a conduzione familiare. I militari hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, rispettivamente titolare e gestore del negozio, ritenuti responsabili, allo stato degli indizi, di detenzione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Oroscopo 2026 Cancro: un intenso anno di sogni realizzati
di

Per voi Cancro, il 2026 è un anno molto intenso e l’oroscopo inizia subito a farvelo capire con una forte connotazione romantica. Sarà il primo regalo per voi della vostra Luna che – con la sua tenerezza e il suo senso protettivo per gli affetti – ricompenserà le vostre aspettative. Vediamo come, stagione dopo stagione, […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze