Celebrati i funerali dell’ex calciatore delle giovanili del Catania. Fumogeni e lunghi applausi

Sono stati celebrati i funerali del 21enne Manuel Rosario Puglisi. L’ex calciatore delle giovanili del Catania morto all’alba di mercoledì in un incidente stradale. La vittima si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata lungo le strade del quartiere San Cristoforo, nel capoluogo etneo, quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. Al termine del funerale gli amici hanno salutato il 21enne accendendo dei fumogeni rossazzurri e intonando dei cori, alternati a lunghi applausi. Puglisi giocava come terzino sinistro e attualmente era in cerca di una squadra. Nella sua carriera la militanza nelle giovanili del Catania e del Messina. Tra le squadre in cui ha giocato anche Paternò e Biancavilla, collezionando quasi 40 presenze in serie D.

