Cattedrale gremita per i funerali di Angelo Onorato. La moglie: «Tanta gente perché tutti sanno quanto bene faceva»

Cattedrale di Palermo gremita per l’ultimo saluto ad Angelo Onorato, l’imprenditore palermitano morto sabato scorso in circostanze misteriose. C’era persino gente che ha assistito alla cerimonia in piedi, non trovando posto tra i banchi della chiesa. Presenti tutti i familiari, con la moglie, l’europarlamentare Francesca Donato e la sorella di Onorato che hanno chiesto ancora una volta verità e giustizia per il loro caro, ribadendo di fatto la tesi del suicidio, che al momento è la più accreditata dagli inquirenti che indagano sul caso e che comunque hanno aperto anche un fascicolo per suicidio.

«Ne ho fatti tanti di discorsi, questo è il più difficile – dice Donato – Anche perché non c’è più lui seduto davanti a me che mi guarda e mi sorride. Lui era tutto per me. È stato un marito straordinario, una persona che ha dato tutto se stesso per la famiglia, sempre, una persona che ha sparso amore, carità e bene ogni giorno, verso chiunque poteva e chiunque incontrava ed è per questo che oggi la cattedrale è piena, perché tutti sanno quanto bene ha fatto Angelo. Vi ringrazio tutti per il vostro straordinario affetto e sostegno che mi state dando perché voi mi state dando la forza, e mi servirà tutta, per andare avanti senza di lui».

E in chiesa c’erano anche i poliziotti della Digos, che sono stati impegnati e filmare e fotografare la gente presente alla ricerca di qualche novità che potesse aiutare le indagini.