Aiutare le imprese agricole e agroalimentari a fare chiarezza tra idee di investimento, incentivi fiscali e bandi ancora disponibili. Frutech 2025, la fiera dedicata al mondo dell’ortofrutta e alle tecnologie per la filiera, non sarà solo una vetrina. Ma anche l’occasione per fare rete e programmare. Un obiettivo possibile grazie alla consulenza sugli incentivi per l’agricoltura messa a disposizione dallo Studio Crispino, presente al Frutech 2025 a Sicilia Fiera, a Misterbianco, nel Catanese. I professionisti dello studio saranno disponibili all’interno dello stand condiviso con Tecno Group Lab (stand 81 – padiglione C2). Con un momento centrale giovedì 28 novembre, alle ore 12: un incontro pratico e informale, presso lo stesso stand, pensato per chi sta programmando investimenti e vuole capire come sostenerli con gli strumenti giusti.

Di cosa si parlerà il 28 novembre

Durante l’intervento, i consulenti di Studio Crispino e Tecno Group Lab affronteranno alcune delle principali leve oggi a disposizione delle imprese del settore agricolo e agroalimentare. Per arrivare con le idee già più chiare, eccone una panoramica.

ZES (Zone Economiche Speciali)

Specifiche aree in cui le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta per investimenti in capannoni, magazzini, celle frigo, impianti di lavorazione e logistica. Ci si concentrerà sui requisiti pratici: dalla documentazione necessaria agli errori da evitare per non perdere il beneficio.

Bando Sicilia Efficiente

Tra gli interventi di efficientamento energetico ammessi dal bando – e pensati per ridurre consumi e costi – ci sono: diagnosi energetiche, fotovoltaico, sistemi di accumulo, automazione e monitoraggio. Nel corso dell’incontro, saranno chiariti tutti i dettagli utili: percentuali di agevolazione, spese ammissibili e passaggi chiave per costruire un progetto solido.

Agrisolare e agrivoltaico

Sono le opportunità per chi vuole produrre energia, pur rimanendo dentro la logica dell’azienda agricola: dagli impianti sui tetti di strutture rurali alle soluzioni agrivoltaiche integrate con le colture (e con le proprie esigenze produttive). Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti della redditività e compatibilità con gli altri incentivi.

PSR Sicilia

Le misure più rilevanti per l’ammodernamento delle aziende agricole e agroalimentari: investimenti in macchinari, tecnologie per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti, innovazione di processo e di prodotto. L’obiettivo dell’incontro sarà capire come il PSR può dialogare con gli altri strumenti a disposizione degli imprenditori.

Le altre opportunità: anche su misura

Dal quadro della Transizione 5.0 alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), fino ai bandi per la digitalizzazione dei processi e della filiera. Ci sono anche loro tra gli strumenti che saranno presentati al Frutech 2025, nella consulenza dedicata agli incentivi per l’agricoltura. Affrontati, però, non come un lungo (e poco utile) elenco. Ma come tasselli di un percorso di investimento coerente ed efficace. Affrontate in modo multidisciplinare: con le competenze di fiscalità e finanza agevolata per le imprese di Studio Crispino e quelle tecniche su soluzioni e tecnologie per la filiera di Tecno Group Lab. Per una visione completa: dal progetto tecnico alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Un’occasione di confronto informale e di collaborazione, da chiudere con un momento di aperitivo, al termine dell’incontro, e networking in stand. Con la possibilità di raccontare il proprio progetto e fissare una consulenza dedicata, anche in fiera durante i giorni del Frutech 2025.