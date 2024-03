Palermo, cavallo frustato durante la corsa di un calesse

Tredici violente frustate in undici secondi durante una corsa di un calesse a Palermo. La scena, ripresa in un video, è avvenuta in viale Sandro Pertini in un quartiere vicino allo Zen 2 del capoluogo. Le immagini sono state pubblicate dall’influencer per i diritti degli animali Enrico Rizzi sui social e già inviate anche al questore di Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, potrebbe trattarsi di un allenamento o di una corsa a cronometro di un pony utilizzato per le gare clandestine.

«Siamo davanti all’ennesimo grave maltrattamento di un cavallo a Palermo – dichiara Rizzi che, di recente, ha denunciato episodi legati a corse clandestine sia a Catania che a Messina – come il pony che, un anno fa, finì schiantato contro un’auto in via Mongitore. Invito il questore – annuncia l’animalista – a mettere in atto quanto necessario non solo per individuare il cavallo filmato e valutarne il sequestro, ma anche a intervenire affinché le strade della città non vengono messe più a disposizione di questi reati».

Lungo le strade di Palermo più volte sono stati segnalati calessi da corsa. A gennaio, un cavallo era stato trovato morto sulla circonvallazione. Occasione in cui, come ricorda Rizzi, il Comune di Palermo mandò «un comunicato che sminuì quanto avvenuto ricollegando il tutto a un non meglio specificato quanto improbabile carro trainato». Di recente, a causa delle minacce arrivate, all’influencer per i diritti degli animali è stata aumentata la vigilanza. «Basterebbe un attento controllo del codice della strada, congiunto alla verifica delle stalle – conclude Rizzi – per ridurre drasticamente il fenomeno».