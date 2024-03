Cavalli in stalle abusive, dopo Catania intervento dei carabinieri anche a Messina

Cavalli in garage e spazi angusti. Questa mattina nella zona nord di Messina i carabinieri hanno individuato alcune stalle abusive con dentro dei cavalli, probabilmente usati per le corse clandestine. A presentare la denuncia, con l’esatta ubicazione dei locali, è stato Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali. «Spero che tale iniziativa sia in grado di dare un duro colpo a chi, in barba a ogni regolamento, continua a detenere cavalli in luoghi che spesso sono veri e propri tuguri», ha detto Rizzi.

Quella delle gare clandestine è una realtà radicata soprattutto nel Catanese. È di poche settimane fa un video di una corsa in una strada della provincia etnea. Immagini pubblicate e poi rimosse dai social da cui si vedono e si sentono dei colpi di pistola sparati in aria per incitare gli animali durante una gara clandestina.

Non solo la zona del Catanese. Anche il territorio di Messina, da questo punto di vista, è una realtà peculiare: qui a essere utilizzati per le corse clandestine, stando a quanto sottolineato dall’influencer, sono soprattutto cavalli particolarmente costosi e di dimensioni ridotte. Caratteristiche che li rendono più adatti per le competizioni abusive.