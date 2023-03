Palermo, corsa clandestina con pony in mezzo al traffico. Calesse si schianta con un’auto

Una corsa clandestina con due calessi trainati da pony in mezzo al traffico all’Albergheria di Palermo poi lo schianto contro un’auto. Con l’impatto che ha fatto letteralmente saltare dal sedile uno dei guidatori. L’intera scena della gara clandestina che si è svolta di notte in via Mongitore, accompagnata dal solito suono di clacson di motorini strombazzanti, è stata ripresa con i cellulari dei presenti e pubblicata sui social. Le immagini, comparse sul canale Instagram di SiciliaVhs, mostrano una gara clandestina tra calessi trainati da pony in mezzo al traffico palermitano. A un certo punto, dopo pochi metri, uno dei due guidatori ha impattato con l’auto davanti, non riuscendo a rallentare e frenare in tempo. Uno scontro violento che ha sbalzato il guidatore dal calesse. Anche l’altro sfidante, che procedeva accanto con l’altro calesse, è finito sulla macchina. Polizia e carabinieri hanno avviato le indagini per identificazione i due sfidanti e le persone che li seguivano su scooter.