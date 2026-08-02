Carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: detenuto trovato morto in cella

02/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un detenuto di 33 anni è stato trovato morto nella sua cella all’interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità. I familiari del giovane, assistiti dall’avvocato Gaetano Pino, hanno chiesto alla procura competente l’acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile alle indagini, comprese le cartelle cliniche e le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto penitenziario. Per il prossimo 4 agosto è stata disposta l’autopsia sul corpo del detenuto.

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