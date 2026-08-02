Foto di Carabinieri

Due giovani accoltellati ad Agrigento, arrestato un 26enne

02/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un gambiano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto l’autore di un doppio accoltellamento verificatosi durante la notte davanti alcuni locali della movida di piazzale Giglia a San Leone. In ospedale sono stati portati un 17enne che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e per il quale i medici mantengono riservata la prognosi. L’altro è un ventenne che è stato colpito ad un ginocchio. Entrambe le vittime sono residenti nel rione di Villaseta. Il ventiseienne, già sentito dai militari dell’arma, si è difeso sostenendo d’essere stato accerchiato da un branco di giovani, che lo avrebbe aggredito e picchiato. Sarebbe anche stato minacciato con una pistola e con un coltello, per cui ha detto d’essersi difeso. I carabinieri hanno sentito più testimoni e fatto una perquisizione, che ha dato esito negativo, nell’abitazione del giovane. Per l’indagato, il pm ha disposto il carcere.

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