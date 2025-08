Quattro casi di tubercolosi ad Alcamo: tra i contagiati anche una bimba di 11 mesi

Sono quattro i casi di tubercolosi accertati nel territorio di Alcamo. A comunicarlo è l’Asp di Trapani, che ha confermato il contagio in due adulti e due minori, tra cui una bambina di appena undici mesi. Tutti i pazienti sono stati presi in carico dalle strutture sanitarie competenti e sottoposti alle terapie previste. Il primo caso è stato rilevato lo scorso 6 giugno e ha riguardato una persona residente ad Alcamo, successivamente trasferita all’unità di malattie infettive dell’ospedale P. Giaccone di Palermo, dove è rimasta ricoverata fino al 12 giugno.

Durante la successiva indagine epidemiologica, sono stati identificati 24 contatti stretti, tra cui 5 persone risultate positive ai test di screening. Questi soggetti sono stati avviati a ulteriori accertamenti diagnostici e presi in carico per consulenza infettivologica presso l’ospedale di Marsala. L’Asp di Trapani ha ribadito che la situazione è sotto controllo e che non sussistono, al momento, elementi di ulteriore preoccupazione per la salute pubblica.