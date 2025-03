Si finge prima avvocato e poi carabiniere. Così un 21enne ha truffato un’anziana di Tortorici

Foto generata con IA

Si è finto avvocato telefonando a un’anziana di Tortorici, in provincia di Messina, facendole credere che doveva pagare una somma per un incidente stradale nel quale era stata coinvolta la figlia. La donna gli ha creduto, consegnando denaro e gioielli a un finto carabiniere. Per truffa aggravata i carabinieri veri hanno arrestato un catanese di 21 anni. L’episodio risale al dicembre 2024.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, il giovane avrebbe contattato telefonicamente la donna inventando un incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta la figlia, con la richiesta di 15.000 euro o il corrispettivo in preziosi per evitare l’arresto della figlia. Spaventata e preoccupata, la donna ha consegnato 300 euro e svariati oggetti preziosi per un valore di oltre 5000 euro, all’uomo che fingendosi appartenente all’Arma si era presentato a casa della vittima e, una volta in possesso del denaro e dei preziosi, si sarebbe allontanato con un’auto che poi e’ risultata noleggiata. Quando la donna si è accorta che era tutto falso era troppo tardi e ha denunciato tutto ai carabinieri veri che adesso sono risaliti al giovane catanese finito agli arresti domiciliari.