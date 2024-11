Finge gravidanza e fugge dopo avere tamponato una macchina, denunciata 46enne a Catania

Foto di Google Maps

La polizia a Catania ha denunciato una donna di 46 anni che dopo aver tamponato un’auto – in via Gabriele d’Annunzio, con a bordo una coppia di coniugi, aveva detto falsamente di essere incinta e simulato un malore per sottrarsi alle sue responsabilità facendo sì che la coppia chiamasse un’ambulanza. La donna avrebbe poi graffiato con la chiave della propria auto la fiancata del mezzo che aveva tamponato, salvo poi fuggire a gran velocità. La coppia di coniugi aveva denunciato l’accaduto alla polizia che, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è risalita all’identità della donna.