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Catania, aggrediti un vigile urbano e un operatore di Amts: stavano mettendo ganasce alle auto

30/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Un vigile urbano e un operatore dell’Amts sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Catania. Secondo quanto emerso finora, entrambi sarebbero stati aggrediti da un passante in via Antonino di Sangiuliano mentre erano impegnati nello svolgimento dei propri compiti. In particolare, stavano procedendo alla verbalizzazione e all’apposizione delle ganasce a veicoli in sosta vietata.

Sia il vigile urbano che l’operatore di Amts aggrediti sono stati soccorsi e poi trasportati al Pronto soccorso di un ospedale di Catania, dove hanno ricevuto le cure del caso e sono stati refertati. L’autore dell’aggressione è stato immediatamente bloccato dagli agenti della pattuglia della polizia locale presenti sul posto e denunciato all’autorità giudiziaria.

Le parole del sindaco e dell’assessore

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia locale Orazio Grasso hanno espresso ferma condanna e piena vicinanza al vigile urbano e all’operatore ausiliario di Amts aggrediti. «Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai due operatori aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile che colpisce chi ogni giorno è impegnato a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della comunità. Il rispetto delle norme di convivenza civile – sottolineano -rappresenta il presupposto fondamentale per assicurare ordine e tutela dei cittadini. Per questo rivolgiamo un sentito ringraziamento agli appartenenti alla polizia locale e agli operatori dei servizi ausiliari. Che, insieme a tutte le altre forze dell’ordine, svolgono con professionalità e senso del dovere un servizio essenziale per la collettività e che – concludono – meritano rispetto e sostegno da parte di tutti».

L’amarezza del presidente di Amts

«Apprendiamo con profondo sdegno e amarezza l’ennesima aggressione subita ieri pomeriggio dal nostro operatore insieme a un agente della polizia locale. Mentre svolgevano con professionalità il proprio servizio», commenta il presidente Amts Salvatore Vittorio. «A nome mio personale, del Consiglio di amministrazione e dei dirigenti Amts esprimo la più sentita vicinanza e solidarietà all’operatore coinvolto e ai suoi familiari. Augurandomi una pronta guarigione. Episodi di violenza come questo sono inaccettabili. Colpiscono uomini e donne, lavoratori, che ogni giorno sono in strada per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza e il decoro della nostra città. Ringrazio – conclude Vittorio – la polizia locale intervenuta tempestivamente. E ribadisco il pieno sostegno dell’azienda a tutti i lavoratori che operano sul territorio, con l’impegno a garantire loro la massima tutela e supporto».

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