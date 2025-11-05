È il nuovo fidanzato della ex compagna l’uomo arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli, in provincia di Ragusa. Ha 43 anni e si chiama Giovanni Agosta. L’arresto da parte dei carabinieri questa mattina a circa un anno e mezzo dall’omicidio, avvenuto il 12 maggio del 2024 nel Ragusano, all’interno dell’abitazione della vittima in via Manenti.

La ricostruzione dell’omicidio a Scicli: arrestato il fidanzato dell’ex

La svolta è arrivata alla fine dell’inchiesta, coordinata dal procuratore di Ragusa Francesco Puleio. Nei confronti dell’indagato è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere omicidio aggravato. Il corpo senza vita della vittima era stato trovato in casa, dopo che Ottaviano non aveva risposto al cellulare per diverse ore. Forzato il portone d’ingresso della casa di famiglia, il cadavere era stato trovato nella camera da letto all’interno dell’appartamento al primo piano.

«Ferocemente picchiato» in casa sua

Già dalla prima ispezione cadaverica era emerso che la morte risaliva alla notte precedente. Dagli esiti, confermati poi dall’autopsia, era stato ricostruito che Ottaviano era stato «ferocemente picchiato all’interno dell’abitazione». Lo dimostravano le diverse ferite lacero-contuse presenti sul suo corpo, la rottura di alcune costole e il gravissimo trauma cranico riportato. La vittima, ricostruisce la procura, «era stata lasciata da sola, agonizzante, morire lentamente». I carabinieri hanno subito escluso l’ipotesi della rapina, perché nulla era stato rubato, compresi i cellulari e il portafogli di Ottaviano.

Il chiarimento intimidatorio

Le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere una relazione tra la vittima e una ragazza. Un rapporto che che lei, dopo alcuni anni, avrebbe troncato proprio pochi giorni prima della morte di Ottaviano. Nel corso delle investigazioni, inoltre, è stato ricostruito anche un forte attrito tra la vittima e il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Un astio che, qualche giorno prima dell’omicidio, era sfociato in un «chiarimento». Stando a quanto emerso, più volte il 43enne avrebbe «senza esitazioni intimato a Ottaviano di non cercare più la sua ex». Intimidazioni che, comunque, non avrebbero fermato l’intento del 41enne.

Il nuovo fidanzato dell’ex arrestato per l’omicidio a Scicli

«I reiterati tentativi di Ottaviano di mettersi in contatto con la ex ragazza nel fine settimana», secondo l’accusa, avrebbero indotto Giovanni Agosta a predisporre «una spedizione punitiva. Dopo avere individuato, con l’aiuto di un complice, le telecamere della zona per evitare di essere ripreso». Il sistema di videosorveglianza di un esercizio pubblico della zona, però, sarebbe sfuggito a questa precauzione. E, così, le telecamere hanno registrato l’avvicinarsi dell’indagato all’abitazione della vittima. Elementi che hanno portato il nuovo fidanzato della ex ragazza a essere arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli.