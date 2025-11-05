Omicidio a Scicli: l’arrestato è il nuovo fidanzato della ex della vittima

05/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

È il nuovo fidanzato della ex compagna l’uomo arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli, in provincia di Ragusa. Ha 43 anni e si chiama Giovanni Agosta. L’arresto da parte dei carabinieri questa mattina a circa un anno e mezzo dall’omicidio, avvenuto il 12 maggio del 2024 nel Ragusano, all’interno dell’abitazione della vittima in via Manenti.

La ricostruzione dell’omicidio a Scicli: arrestato il fidanzato dell’ex

La svolta è arrivata alla fine dell’inchiesta, coordinata dal procuratore di Ragusa Francesco Puleio. Nei confronti dell’indagato è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere omicidio aggravato. Il corpo senza vita della vittima era stato trovato in casa, dopo che Ottaviano non aveva risposto al cellulare per diverse ore. Forzato il portone d’ingresso della casa di famiglia, il cadavere era stato trovato nella camera da letto all’interno dell’appartamento al primo piano.

«Ferocemente picchiato» in casa sua

Già dalla prima ispezione cadaverica era emerso che la morte risaliva alla notte precedente. Dagli esiti, confermati poi dall’autopsia, era stato ricostruito che Ottaviano era stato «ferocemente picchiato all’interno dell’abitazione». Lo dimostravano le diverse ferite lacero-contuse presenti sul suo corpo, la rottura di alcune costole e il gravissimo trauma cranico riportato. La vittima, ricostruisce la procura, «era stata lasciata da sola, agonizzante, morire lentamente». I carabinieri hanno subito escluso l’ipotesi della rapina, perché nulla era stato rubato, compresi i cellulari e il portafogli di Ottaviano.

Il chiarimento intimidatorio

Le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere una relazione tra la vittima e una ragazza. Un rapporto che che lei, dopo alcuni anni, avrebbe troncato proprio pochi giorni prima della morte di Ottaviano. Nel corso delle investigazioni, inoltre, è stato ricostruito anche un forte attrito tra la vittima e il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Un astio che, qualche giorno prima dell’omicidio, era sfociato in un «chiarimento». Stando a quanto emerso, più volte il 43enne avrebbe «senza esitazioni intimato a Ottaviano di non cercare più la sua ex». Intimidazioni che, comunque, non avrebbero fermato l’intento del 41enne.

Il nuovo fidanzato dell’ex arrestato per l’omicidio a Scicli

«I reiterati tentativi di Ottaviano di mettersi in contatto con la ex ragazza nel fine settimana», secondo l’accusa, avrebbero indotto Giovanni Agosta a predisporre «una spedizione punitiva. Dopo avere individuato, con l’aiuto di un complice, le telecamere della zona per evitare di essere ripreso». Il sistema di videosorveglianza di un esercizio pubblico della zona, però, sarebbe sfuggito a questa precauzione. E, così, le telecamere hanno registrato l’avvicinarsi dell’indagato all’abitazione della vittima. Elementi che hanno portato il nuovo fidanzato della ex ragazza a essere arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo del mese: novembre 2025
Leggi la notizia

È il nuovo fidanzato della ex compagna l’uomo arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli, in provincia di Ragusa. Ha 43 anni e si chiama Giovanni Agosta. L’arresto da parte dei carabinieri questa mattina a circa un anno e mezzo dall’omicidio, avvenuto il 12 maggio del 2024 nel Ragusano, all’interno dell’abitazione della vittima in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese: novembre 2025
di

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di […]

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]