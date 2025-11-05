Omicidio di un 41enne a Scicli: un arresto dopo un anno e mezzo di indagini

05/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato una persona accusata dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano avvenuto a Scicli il 12 maggio del 2024. Quel giorno, il 41enne era stato trovato cadavere da familiari e amici nella sua abitazione, in via Manenti. In particolare, a rinvenire il corpo senza vita di Ottaviano, era stata la sorella della vittima.

Arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli

Adesso, a distanza di un anno e mezzo dall’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli, i carabinieri hanno arrestato una persona. Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno ricostruito con chi la vittima aveva trascorso le sue ultime ore di vita. Non solo l’autore, anche il movente del delitto sarebbe stato individuato con indagini sia scientifiche che di tipo tradizionale. Le investigazioni, che adesso hanno portato alla svolta nel caso, sono state coordinate dalla procura di Ragusa. I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nel palazzo di giustizia. Sarà presente anche il procuratore di Ragusa.

La ricostruzione

Il corpo senza vita del 41enne Giuseppe Ottaviano venne scoperto dalla sorella. L’uomo non rispondeva al telefono e la sua auto, parcheggiata male, ostruiva l’ingresso di un garage. Un vicino chiamò la madre che, momentaneamente fuori città, allertò la sorella. In casa il cadavere dell’uomo, sangue ovunque ma nessun segno di colluttazione. Le indagini, coordinate della procura di Ragusa, sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa, insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica e della tenenza di Scicli.

Le indagini

Dopo l’omicidio di Giuseppe Ottaviano, in via Manenti a Scicli, a più riprese sono andati anche i Ris di Messina. L’ultima volta a luglio, per scandagliare la casa, l’auto e il garage. Solo un mese fa, la casa era stata riconsegnata ai parenti del 41enne. Una prima svolta alle indagini era poi arrivata dall’autopsia sul cadavere del 41enne. L’esame autoptico venne effettuato dal medico legale Giuseppe Algieri. I familiari della vittima, rappresentati dagli avvocati Luigi Piccione e Barbara Arena, avevano incaricato come consulente di parte la medica legale Paola Bonfiglio.

I primi traumi erano emersi nel corso dell’ispezione cadaverica. A causa delle ferite al capo e della frattura del setto nasale era stata presa in considerazione pure l’ipotesi di un incidente domestico. Poi è emersa la rottura di quattro costole e una frattura della scatola cranica. Così si è cominciata a seguire la pista dell’omicidio. Così si è arrivati oggi alla svolta con un arrestato per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo del mese: novembre 2025
Leggi la notizia

I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato una persona accusata dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano avvenuto a Scicli il 12 maggio del 2024. Quel giorno, il 41enne era stato trovato cadavere da familiari e amici nella sua abitazione, in via Manenti. In particolare, a rinvenire il corpo senza vita di Ottaviano, era stata la sorella della […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese: novembre 2025
di

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di […]

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]