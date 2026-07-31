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Occhi puntati al cielo anche in Sicilia in preparazione dell’eclissi solare del 12 agosto 2026. Purtroppo, avvertono dall’Osservatorio Astrofisico Catania, il fenomeno sarà poco visibile dall’Isola. Con una copertura del disco solare dal 14 al 17 per cento nel lato orientale, da Messina a Ragusa. Visione che va migliorando verso Palermo, al 23 per cento, con il picco a Trapani, quasi al 39 per cento. L’osservatorio ha messo a disposizione dei cittadini una mappa: selezionando la propria località, sarà possibile vedere le informazioni circa orario e caratteristiche dell’eclissi dal luogo scelto.

La copertura del fenomeno in Sicilia

I consigli dell’Osservatorio astrofisico

Per chi volesse osservare il fenomeno, il consiglio è di alzare gli occhi al cielo poco prima delle 20, orario dell’eclissi solare. Che, però, sarà di brevissima durata. In alternativa, sarà possibile collegarsi alle numerose dirette streaming online previste dalle località nelle quali il fenomeno sarà più marcato. Dall’Osservatorio astrofisico etneo arrivano poi i consigli per una visione in sicurezza: usando filtri solati certificati per binocoli, telescopi o altri dispositivi ottici. In quanto «l‘osservazione del Sole senza adeguata protezione – fanno sapere -, anche durante un’eclissi parziale e con il Sole prossimo al tramonto, può provocare danni permanenti e irreversibili alla vista».