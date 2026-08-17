Cinque generazioni in festa a Catania, dove Rosaria Alia (vedova Messina) compie cento anni. Nata nel 1926, ha attraversato un secolo di storia con resilienza. Ed è diventata testimone di mutamenti epocali ma sempre custode di quella grazia, forza e tenacia che la contraddistinguono.

I primi cento anni di nonna Rosaria

La sua è una vita interamente dedicata alla famiglia e ai valori più autentici. Per i suoi cento anni è stata organizzata una festa eccezionale che ha riunito ben cinque generazioni. Accanto alla festeggiata, in un clima di commozione e gioia, si sono stretti cinque dei suoi sei figli, i tantissimi nipoti, i pronipoti e persino i piccoli trisnipoti (i figli dei nipoti dei nipoti). Una discendenza lunghissima, unita e orgogliosa, che vede in lei il pilastro indiscusso della casa e un faro di saggezza senza tempo.

La videochiamata a sorpresa del sindaco Trantino

Anche il sindaco di Catania Enrico Trantino ha voluto essere presente per i cento anni di Rosaria Alia con una videochiamata a sorpresa. Il primo cittadino ha fatto degli auguri calorosi e si è complimentato per lo straordinario traguardo. Trantino, inoltre, ha poi ringraziato nonna Rosaria per essere «un esempio vivente di radici e valori per l’intera comunità». Parole che la festeggiata ha accolto con la sua proverbiale lucidità e ironia. Sorridendo di cuore allo schermo, ha infatti ringraziato il sindaco dicendogli che lo trovava «molto simpatico e gentile», tra gli applausi e un sorrisi dei presenti.