Festa di matrimonio al teatro comunale di Enna: musica, cibo e decine di invitati. In corso gli accertamenti della polizia municipale

Foto della pagina Facebook Teatro Garibaldi Enna

Canti, balli, luci psichedeliche, torte e drink, come fosse una discoteca. La notte di Capodanno una coppia che si era appena sposata ha scelto il teatro comunale Neglia a Enna per la sua festa di matrimonio: decine le persone invitate. Il teatro, quindi, è diventata la location per trascorrere con parenti e amici sia la festa di matrimonio sia quella per il Capodanno. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, «gli organizzatori hanno ottenuto le autorizzazioni dal Comune e per fare spazio agli ospiti sono state smontate tutte le poltrone della platea». «Il teatro è stato affittato dalla coppia per quattro giorni e sarà restituito stasera (2 gennaio, ndr), anche perché domani c’è uno spettacolo», dice Sergio Maffeo, responsabile dell’ufficio eventi del Comune di Enna. «Alla coppia – continua Maffeo – è stata chiesta una fideiussione per 50mila euro».

Sempre stando a quanto riporta Ansa, la coppia – lei una organizzatrice di matrimoni, lui un tatuatore – avrebbe pagato una squadra per smontare tutte le poltrone della platea del teatro. «Tutto in sicurezza per il bene monumentale – dice ancora Maffeo – Sopra la moquette è stato posizionato un cellophane e ancora un tavolato e poi sopra la moquette». Ieri mattina presto, però, la polizia municipale ha trovato il teatro incustodito: le porte aperte e nessuno all’interno. Ora c’è da capire se candele, torte e il resto abbiano danneggiato il teatro, inaugurato nel 1872. «Stiamo facendo gli accertamenti del caso», dice Delfina Voria, comandante della polizia municipale di Enna.