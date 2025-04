Ferito con colpo di arma da fuoco: un indagato a Licata

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per porto abusivo di arma in luogo pubblico, lesioni aggravate e lesioni pericolose con l’accusa di avere ferito, ieri mattina, un 49enne, in una traversa di via Torregrossa, a Licata (in provincia di Agrigento). L’uomo, raggiunto di striscio da un colpo d’arma da fuoco a un polpaccio, è finito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso da dove i medici, dopo avergli medicato la ferita, lo hanno dimesso. Le indagini della procura di Agrigento hanno permesso di identificare l’uomo ritenuto responsabile del ferimento.