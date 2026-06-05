Foto di Paolo Interdonato

Camion contro auto sull’A18, automobilisti bloccati: «Abbandonati sotto il sole»

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Mattinata di forti disagi sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la carreggiata opposta finendo sulla corsia in direzione Catania. Il mezzo pesante si è scontrato con una Fiat 500 nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos.

Due persone ferite

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai coinvolti e avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Traffico bloccato e lunghe code

L’incidente ha provocato la temporanea chiusura del tratto autostradale interessato, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo la Messina-Catania. Successivamente è stata riaperta la corsia di sorpasso in direzione del capoluogo etneo per consentire lo smaltimento delle lunghe code che si erano formate.

La protesta degli automobilisti

Tra gli automobilisti rimasti bloccati in coda c’è anche Paolo Interdonato, che ha raccontato sui social le difficoltà vissute durante l’emergenza. In un post pubblicato su Facebook ha denunciato una situazione di forte disagio: «Dalle 6.55 alle 9.55 abbiamo percorso circa 50 metri. Ci troviamo ancora a 3 chilometri dall’uscita obbligatoria di Taormina». Interdonato ha riferito di centinaia di veicoli fermi sotto il sole per ore, lamentando l’assenza di assistenza e di informazioni tempestive. «Ho una persona di 75 anni a bordo che dovrebbe andare urgentemente in bagno», ha scritto, sottolineando come l’incidente, avvenuto nelle prime ore della notte, non fosse stato adeguatamente segnalato agli automobilisti in ingresso in autostrada.

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