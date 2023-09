Fenicottero adulto ferito soccorso dalla guardia di finanza a Ganzirri

Una pattuglia di finanzieri del comando provinciale di Messina ha individuato e soccorso un esemplare adulto di fenicottero rosa, ferito e in evidente difficoltà nei pressi dei laghi di Ganzirri, precisamente nel Canale degli Inglesi che collega il Pantano piccolo al mar Tirreno. Il volatile è stato prontamente trasportato al Centro di recupero della faunas selvatica Stretto di Messina a cura di militari del gruppo di Messina, assistito dal dottore Antonio Raffa, biologo marino in servizio presso l’Istituto Marino di Mortelle e affidato alle cure della dottoressa Debora Ricciardi, che provvederà al recupero dell’esemplare per consentirgli, una volta guarito, di proseguire la migrazione verso paesi più caldi.