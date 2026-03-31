Femminicidi: fiori e flash mob per Sara e Lorena a Messina

Lorena Quaranta e Sara Campanella

L’università di Messina ricorda Sara Campanella e Lorena Quaranta, le studentesse universitarie vittime di femminicidio. Le due ragazze, entrambe studentesse fuori sede, sono state ricordate con la deposizione di un cestino di fiori ai piedi della scultura posta nel cortile intitolato a Lorena e Sara deposto dalla rettrice Giovanna Spatari e da una rappresentanza degli studenti.

Sara Campanella era di Misilmeri e studiava Tecniche di laboratorio biomedico. Purtroppo, invece, la studentessa è stata uccisa il 31 marzo di un anno fa da un collega universitario: Stefano Argentino che si è successivamente tolto la vita in carcere. Lorena Quaranta era originaria di Favara, in provincia di Agrigento, studiava Medicina ed era prossima alla laurea. Ma anche lei è stata uccisa dal fidanzato in una villetta di Furci Siculo nel 2020. Legate da un tragico destino, infatti, le due ragazze sono state uccise entrambe il 31 marzo. Due tragedie che hanno segnato l’università e l’intera comunità di Messina.

«Le loro storie – afferma l’università – attraversano la nostra comunità accademica e la interrogano profondamente. Perché l’università deve essere in primis uno spazio di vita, di futuro e di libertà. Oggi, in occasione dell’anniversario del loro femminicidio, le ricordiamo con rispetto e responsabilità. Per quello che erano, per quello che sarebbero diventate». In ricordo delle due giovani vite spezzate, oggi pomeriggio a Santa Teresa Riva, alle 17 è previsto un flash mob Per non dimenticare Lorena e Sara promosso dall’associazione Al tuo fianco, al quale hanno aderito numerose associazioni e scuole.