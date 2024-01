Un 20enne di Alia è scomparso in Germania: «Era in viaggio con gli amici, aiutateci a ritrovarlo»

Si chiama Federico Lo Savio, ha vent’anni, è originario di Alia (in provincia di Palermo) ed è scomparso da martedì 2 gennaio da Francoforte. Il giovane si trovava in Germania per un viaggio interrail con alcuni amici. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che da qualche giorno non hanno più avuto sue notizie. Il giovane, infatti, non risponde più nemmeno al cellulare. Sui social, l’appello dei parenti è stato condiviso anche dal profilo ufficiale del Comune di Alia. «Preghiamo chiunque avesse notizie di rivolgersi alle forze dell’ordine», si legge nel post su Facebook dell’ente.

Grandi occhiali con una sottile montatura dorata, cappelli castano scuro, come i baffi e la folta barba. Stando a quanto emerso finora, il ragazzo avrebbe voluto anticipare il rientro in Sicilia tanto che l’ultimo avvistamento sarebbe stato registrato proprio nelle zona dell’aeroporto di Francoforte. «Federico ti vogliamo tutti bene! Facci sapere come stai!», ha scritto sui social una delle sue cugine. «Aiutateci a ritrovarlo – è un altro post di un altro cugino del giovane – Condividete più possibile, per chi lo vedesse. Rivolgetevi subito alla polizia».