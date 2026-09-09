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Non volevano pagare le consumazioni: sarebbe questo il motivo dell’aggressione al titolare di un locale di Capaci, nel Palermitano, seguito da una rapina. A fermare tre giovani palermitani – un 20enne e due 22enni – sono stati i carabinieri, che stanno ancora cercando i loro complici. L’indagine è partita il 17 agosto, quando il gruppo di ragazzi ha aggredito con calci e pugni, anche con l’utilizzo di un tirapugni, il personale del locale. Non contenti di andare via senza pagare a suon di violenze, gli hanno anche rubato il portafoglio con i 700 euro incassati durante la serata. Minacciati e aggrediti con il lancio di alcune bottiglie anche i familiari dell’uomo, intervenuti per aiutarlo. Ma la questione non si è chiusa lì. L’indomani, infatti, i tre indagati si sono ripresentati nel locale, minacciando i dipendenti e rivendicando la loro presunta appartenenza alla «mafia di Capaci».