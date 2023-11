Catania: false raccolte fondi negli ospedali Cannizzaro e Garibaldi. Attenzione ai truffatori

Fanno leva sul buon cuore dei pazienti siciliani che affollano gli ospedali catanesi e chiedendo soldi a favore di un fantomatico Centro internazionale e nazionale d’investimento per bambini Handicappati, sordo-muti e poveri. Denaro raccolto illecitamente, con tanto di firma e registrazione per la donazione rilasciata. Sono stati avvistati il 2 novembre negli ospedali Cannizzaro e Garibaldi ma non si esclude che siano soliti frequentare anche altri presidi ospedalieri. Da qui le segnalazioni ricevute dal Codacons che lancia l’allarme. Interpellata la Croce Rossa Italiana, sigla riportata nel foglio mostrato per la firma ai donatori, hanno confermato l’esistenza della truffa, smentendo categoricamente di aver autorizzato la richiesta di denaro.

«Ci segnalano- spiega Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio legale Codacons- la presenza all’interno dell’ospedale Cannizzaro di soggetti che si spacciano per esponenti dell’Istituto Medico Europeo, con tanto di cartellino, e chiedono offerte in denaro, e la sottoscrizione di una registrazione con l’indicazione dei propri dati personali. Si tratta di un’iniziativa ingannevole, mai autorizzata dall’ospedale, per la quale stiamo provvedendo ad allertare le autorità competenti. I truffatori, si mostrano come giovani sordomuti e sono di probabile nazionalità straniera. Chi dovesse imbattersi in tali richieste di denaro è invitato a segnalarlo immediatamente al presidio di polizia degli ospedali».