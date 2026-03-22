Attività e sport all’aperto: Expo Wild dal 10 al 12 aprile 2026 a SiciliaFiera

22/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una fiera dedicata alle attività outdoor, dagli sport all’aperto al tempo libero nella natura: è Expo Wild, dal 10 al 12 aprile 2026 a SiciliaFiera, a Misterbianco, nel Catanese. Tre giorni di esposizione per le ditte del settore, ma anche di attività, convegni e tavole rotonde. Come una piattaforma di tiro al volo, per gli adulti, con le esibizioni di Raniero Testa, detentore di oltre 20 record mondiali. E, in collaborazione con il Coni, una pista di mountain bike acrobatica e softair per bambini. A raccontare la fiera sarà Radio Studio Centrale, partner ufficiale dell’evento. Ai cui microfoni, negli scorsi giorni, sono intervenuti gli organizzatori, Rosario Pollerone e Francesco Basile. Insieme al senatore Salvo Pogliese; Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco; e Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera. Che hanno ribadito la novità di Expo Wild come prima vetrina dedicata all’outdoor e l’importanza del settore fieristico per l’economia locale e la destagionalizzazione dei flussi turistici. In una struttura, SiciliaFiera, che si presenta come unico altro polo fieristico d’Italia, oltre a Rho fiera a Milano, integrato con la mobilità pubblica etnea: bus e metro, in futuro anche dall’aeroporto di Catania con la nuova apposita stazione.

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