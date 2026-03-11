Immagine d'archivio di Expo della Pubblicità

Expo della Pubblicità compie 20 anni: dal 13 al 15 marzo al centro SiciliaFiera di Misterbianco

11/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il punto di riferimento per il mondo della comunicazione al Sud Italia celebra 20 anni: Expo della Pubblicità festeggia il compleanno dal 13 al 15 marzo 2026, al centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, nel Catanese. Tre giorni di celebrazione, ma anche e soprattutto per guardare al futuro del settore: tra innovazione, networking e nuove opportunità per le imprese. Protagoniste saranno le nuove tecnologie per la stampa di grande formato. Mostrando soluzioni all’avanguardia per qualità, velocità ed efficienza energetica. Grazie alla tecnologia di software di gestione integrata e applicazioni innovative.

Nelle giornate dal 13 al 15 marzo 2026, grande spazio a Expo della Pubblicità sarà dedicato anche all’abbigliamento promozionale. Che fa dei suoi punti di forza la sostenibilità e la personalizzazione: con tessuti tecnici, materiali eco-friendly e nuove tecniche di stampa e ricamo. Oltre agli immancabili gadget pubblicitari, con proposte che puntino a tenere insieme funzionalità, design e, anche in questo caso, sostenibilità. Risponde alla nuova sensibilità del mercato. Il tutto attraverso macchine da stampa di ultima generazione, davvero d’aiuto alle imprese con un’automatizzazione sempre più evoluta e l’integrazione con i sistemi digitali avanzati. Per ottimizzare i processi produttivi, migliorando la competitività delle imprese.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze