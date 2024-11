Evaso un detenuto dalla casa circondariale di piazza Lanza. «Non conosciamo la dinamica»

Foto generata con IA

Un detenuto è evaso questa mattina, a Catania, dalla casa circondariale di piazza Lanza. A darne notizia è il segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Generino De Fazio. Stando a quanto riferito non si conosce la dinamica di quanto avvenuto. Il sindacalista, tuttavia, sottolinea come il sistema penitenziario sia inefficiente e inefficace. Nel carcere del capoluogo etneo sarebbero presenti 430 detenuti a fronte di una capienza di 279 persone. A vigilare ci sarebbero 248 agenti quando ne servirebbero, secondo il sindacalista, 385. Il sito internet del ministero della Giustizia conferma il numero delle persone recluse e della capienza attuale, stesso scenario per gli agenti effettivi ma sottolinea come quelli previsti sarebbero invece 268.