Termini Imerese: evade dai domiciliari e va nel bar vicino a dove lavora la ex moglie

Un 49enne di Termini Imerese (in provincia di Palermo) è stato arrestato dai carabinieri per evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, infatti, era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nonostante il provvedimento, l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione ed è andato nel bar vicino alla stazione di Termini Imerese vicino al luogo dove lavora la moglie. Una volta lì, l’uomo ha inviato una fotografia sullo smartphone della donna che lo ritraeva all’interno del bar.

La vittima scossa dalla presenza dell’ex marito, ha subito allertato le forze dell’ordine. Subito i carabinieri hanno verificato l’assenza dell’uomo dall’abitazione, per poi rintracciarlo a distanza di pochi minuti e ubriaco, nei pressi della stazione a circa 50 metri di distanza dal luogo di lavoro della moglie. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese, ha convalidato l’arresto e alla luce delle reiterate violazioni alla misura già applicata e più volte violata dall’indagato, ha emesso l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere. Il 49enne è stato portato nella casa circondariale Burrafato di Termini Imerese.