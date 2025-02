Messina: evade ma al rientro a casa trova i carabinieri

Un 36enne messinese è uscito di casa, nonostante fosse ai domiciliari, per fare un giro città. Al rientro, però, ad attenderlo all’interno del proprio appartamento ha trovato i carabinieri. I militari, infatti, passati dall’abitazione per controllare che l’uomo stesse rispettando la misura a cui era sottoposto per reati contro la persona e contro il patrimonio, hanno constatato che non era presente.



Così i carabinieri hanno deciso di appostarsi e hanno rintracciato in 36enne in una via non distante dall’abitazione. Una volta fermato, l’uomo è stato portato in caserma e sottoposto (di nuovo) agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.