Monreale, evade per preparare la sua festa di compleanno: 22enne finisce in carcere

Un 22enne di Monreale (in provincia di Palermo) è evaso dagli arresti domiciliari proprio il giorno prima del suo compleanno. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini da parte dei carabinieri, l’intento del giovane sarebbe stato quello di organizzare una festa in libertà. Il ragazzo, con precedenti per furto aggravato in concorso, non è stato trovato in casa durante diversi controlli.

I militari hanno accertato che si sarebbe allontanato senza autorizzazioni e si sarebbe reso irreperibile spostandosi in diversi territorio della provincia palermitana. Individuato al centro di Palermo, nella zona di piazza Indipendenza, il 22enne è stato arrestato dai carabinieri e portato nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo. Per gli investigatori, il giovane si stava preparando a festeggiare il compleanno – l’indomani – in libertà.