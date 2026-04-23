Un tratto di strada in provincia di Agrigento trasformato in una vera e propria discarica. Sono 27 gli episodi di abbandono illegale di rifiuti tra febbraio e marzo di quest’anno che hanno portato alla denuncia di 23 persone da parte dei carabinieri.

La strada in provincia di Agrigento trasformata in discarica

Nello specifico, la strada si trova nel territorio di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. I denunciati sono residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania. Teatro dell’abbandono illecito di rifiuti un tratto di strada parallelo alla statale 123, in contrada Fondachello.

Le telecamere nascoste piazzate dai carabinieri hanno permesso di individuare i trasgressori. Ben 27 gli episodi ripresi dal sistema di videosorveglianza in cui si vedono persone che depositano spazzatura lungo la carreggiata. Rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Un rifiuto dopo l’altro, lungo la strada si è creata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.