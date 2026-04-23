Catania, Amts porta a Librino sei nuovi autobus snodabili elettrici

A Librino, quartiere sud di Catania, arrivano gli autobus snodabili di Amts: sei vetture lunghe 18 metri e del tutto elettrici, con zero emissioni. «Gli autosnodabili sono stati autorizzati nel percorso di Librino Express – spiega il presidente Amts, Salvatore Vittorio -. Favorire le zone periferiche grazie a bus di ultima generazione, con tutti i confort, è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il bus, inoltre, farà un accesso all’ospedale San Marco, per rispondere alle diverse esigenze dei cittadini».

Le nuove vetture Solaris Urbino 18 electric, finanziate con fondi Ue e Pnrr, sono caratterizzate da alta capacità, silenziosità e un design moderno. Con uno spazio interno ottimizzato per ospitare circa 145 passeggeri. Trattandosi di bus di ultima generazione, all’interno sono dotati di un sistema di condizionamento che si regola autonomamente in base al numero di passeggeri, di punti ricarica per cellulari e pagamento elettronico. Con il servizio Tap&Viaggia, che consente il pagamento a bordo con carta di credito e altri dispositivi abilitati.

Le nuove vetture partiranno ogni 13 minuti dalla stazione centrale di Catania. Presenti al primo viaggio, lunedì 20 aprile, il presidente Amts Salvatore Vittorio, il dirigente area produzioni Salvatore Caprì, il responsabile del Movimento Salvatore Serio, il responsabile del Parco rotabile Alberto Verallo e il coordinatore di esercizio Antonino Spampinato.