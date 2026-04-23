Catania, ladro travestito da soccorritore di Croce rossa

Un rassicurante soccorritore della Croce rossa: è il travestimento scelto da un ladro per svaligiare, insieme al suo complice, un appartamento in via Ughetti, a Catania. Un’idea non abbastanza convincente, però, almeno a giudicare dalla reazione di una cittadina che ha chiamato le forze dell’ordine. La donna, un vicina di casa, si è insospettita vedendo il presunto soccorritore, col volto in parte coperto, tentare di entrare in una casa dalla finestra. Mentre un collega gli passava gli attrezzi per farsi strada nell’appartamento, prendendoli da una normale auto ferma in strada. Un comportamento decisamente strano per due operatori di soccorso.

Raccogliendo il racconto in diretta della donna, la polizia ha raggiunto il posto della segnalazione. Notando subito l’uomo che faceva da complice, seduto al posto di guida dell’auto. Alla vista degli agenti, l’uomo, cn precedenti alle spalle, ha prima tentato di fuggire con il mezzo. Risultato rubato pochi giorni prima e con targhe finte. Per poi abbandonarlo e provare a scappare a piedi. Finendo, comunque, bloccato dai poliziotti, che lo hanno arrestato per tentato furto, mancato arresto all’alt e riciclaggio. Tornati all’appartamento, gli agenti hanno trovato gli utensili usati per forzare la finestra e provare – senza riuscire – a portare via la cassaforte dentro casa. E anche la divisa della Croce rossa utilizzata. Nessuna traccia, però, dello scassinatore.