Floridia: evade dai domiciliari: «Ero curioso di capire che facessero le persone in strada»

Un 32enne pregiudicato di Floridia, in provincia di Siracusa, è stato arrestato dai carabinieri per evasione. L’uomo che si trovava agli arresti domiciliari all’interno della propria abitazione, infatti, sarebbe uscito senza nessuna autorizzazione. Individuato e raggiunto dai militari si è giustificato dicendo che a spingerlo fuori casa sarebbe stata la curiosità. Il 32enne ha riferito di avere notato in lontananza un gruppo di persone e di essere uscito per capire cosa fosse accaduto. L’uomo, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato di nuovo sottoposto agli arresti domiciliari.